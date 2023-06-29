НМТ-2023: обнародованы результаты основных сессий

Абитуриенты должны сформировать карту с результатами НМТ-2023.

Фото: volynnews.com

28 июня участники основной сессии НМТ-2023 получили результаты тестирования. Их разместить в личных кабинетах выпускников, передает официальный сайт УЦОКО.

Результаты НМТ-2023 по шкале 100 – 200 баллов по трем предметам указали в Информационной карточке участника НМТ. Теперь абитуриентам следует сформировать соответствующую карточку.

Сформировать эту информационную карточку нужно в персональном кабинете во вкладке «Результаты». Эта карточка необходима для поступления в высшие образования Украины.

Информационная карточка является приложением Сертификата НМТ.

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