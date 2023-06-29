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  1. В мире

Производитель алкоголя Bacardi обещал уйти из рф, но увеличил там свою прибыль

00:00, 29 июня 2023
Производитель алкоголя Bacardi не ушел с российского рынка, хотя обещал.
Производитель алкоголя Bacardi обещал уйти из рф, но увеличил там свою прибыль
Фото: pixabay.com
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После начала полномасштабного вторжения производитель алкоголя Bacardi International пообещал ппокинуть российский рынок, однако не только не сдержал обещание, но и увеличил прибыль российского филиала в прошлом году. Об этом пишет The Bell.

По данным издания, российский филиал компании увеличил прибыль втрое — с $17,4 миллиона до $54,5 миллиона.

Напомним, что в марте 2022 года Bacardi International разместила на своем сайте заявление, в котором осудила нападение рф на Украину. Тогда компания обещала пожертвовать 1 млн долларов Красному Кресту и Корпусу Милосердия, остановить экспорт в рф и заморозить инвестиции в рекламу.

«После того, как анонс был растиражирован прессой, из текста исчезли обещания о прекращении экспорта и расходов на маркетинг (но они по-прежнему доступны в сохраненной версии страницы)», — пишет издание.

Продукцию Bacardi благодаря российским партнерам компании можно приобрести и на оккупированных рф территориях - в Донецке, Луганске и в Крыму, добавляет The Bell.

Компании Bacardi, кроме одноименного рома, принадлежат такие бренды, как водка Grey Goose, текила Patrón, виски Aberfeldy, Dewar's, William Lawson's, джин Bombay Sapphire, вермуты и вина Martini & Rossi и многие другие.

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