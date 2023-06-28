Мін’юст подав до ВАКС позов про стягнення активів Бабакова, Гінера та Воєводіна

У Мін’юсті назвали справу про стягнення активів Бабакова, Гінера та Воєводіна «головною санкційною битвою».

Міністерство юстиції подало до Вищого антикорупційного суду позов про стягнення активів власників VS Energy - російських олігархів Олександра Бабакова, Євгєнія Гінера та Міхаїла Воєводіна - в дохід держави. Група, зокрема, володіє корпоративними правами в 8 українських обленерго. Про це повідомила директорка Департаменту санкційної політики Мін'юсту Інна Богатих на своїй сторінці у Facebook.

Вона назвала справу «головною санкційною битвою».

«Сьогодні Міністерство юстиції України подало до Вищий антикорупційний суд позов про застосування санкції у виді стягнення активів до бабакова о.м., гінера є.л., воєводіна м.в. та інших осіб, які є пов’язаними із зазначеною трійкою та по суті виконують роль номіналів», – написала вона.

Росіяни в Україні володіють корпоративними правами:

8 обленерго;

6 готелів (мережа Premier Hotels & Resorts);

2 металургійних заводів (зокрема, «Дніпроспецсталь» у Запоріжжі);

2 ТЦ у Києві («Метроград» та «Метрополіс»);

ще 31 юридичних осіб;

коштами в розмірі близько 2,5 млн дол.

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