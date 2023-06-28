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  1. У світі

Смертельна подорож до «Титаніка»: уламки батискафу «Титан» підняли на берег, відео

19:14, 28 червня 2023
Уламки «Титану» на берег доставило судно Horizon Arctic.
Смертельна подорож до «Титаніка»: уламки батискафу «Титан» підняли на берег, відео
Фото: SkyNews
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У середу, 28 червня, уламки підводного апарату «Титан» доставили на берег після того, як він вибухнув майже два тижні тому, передає Sky News.

Опублікували фотографії та відео, на яких видно кілька уламків. Їх вивантажували із судна Horizon Arctic на пірсі Канадської берегової охорони у Сент-Джонсі на Ньюфаундленді.

Нагадаємо, п'ятеро людей загинули під час спроби оглянути уламки «Титаніка».

Фото: SkyNews

Також ми писали, як виглядав батискаф «Титан», у якому загинули 5 людей.

Ще у мережі опублікували відео, яке імітує те, що сталося із «Титаном» на дні моря.

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