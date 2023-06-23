Раздавлен давлением: появилось видео, которое имитирует ситуацию с «Титаном» возле «Титаника»

Батискаф «Титан» из-за высокого давления могло раздавить во время спуска к «Титанику».

Как ранее сообщалось, пятеро человек на борту подводной лодки «Титан», которая совершала погружение у обломков легендарного корабля «Титаник», считаются мертвыми.

В сети опубликовали видео, которое имитирует то, что произошло с «Титаном» на дне моря.

Ролик обнародовала анимационная студия Starfield. Он длится всего шесть секунд и показывает, как подводный аппарат OceanGate компании спускается в море, пока давление не разрушит конструкцию.

Видео стало вирусным в социальных сетях и набрало более 45 миллионов просмотров менее чем за 24 часа.

Также сообщалось, как выглядел батискаф «Титан», в котором погибли 5 человек.

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