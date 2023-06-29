Число погибших от ракетного удара в Краматорске возросло до 12 человек

Аварийно-спасательные работы завершены.

Фото: ГСЧС

В Краматорске завершили проведение аварийно-спасательных работ на месте ракетного удара по кафе в центре города. Этой ночью было обнаружено тело еще одного погибшего, сообщает ГСЧС.

Таким образом, количество жертв увеличилось до 12 человек, в том числе 3 ребенка. Пострадали 60 (в том числе ребенок) и спасены 11 человек, из них 7 - подразделением ГСЧС.

Согласно заявлению МВД, количество травмированных в результате двух обстрелов - по Краматорску и селу Беленькое - составило 65 человек.

"Около 4:00 спасатели деблокировали еще одно тело. Таким образом количество погибших возросло до 12 человек. Все идентифицированы", - уточнили в ведомстве.

Напомним, что оккупанты ударили ракетами по заведению питания в центре Краматорска, где находились люди.

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