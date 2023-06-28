Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Рада одобрила законопроект об отмене ежемесячной отчетности получателей гуманитарной помощи

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий отмену обязательной отчетности для получателей гуманитарной помощи и закрепляющий упрощенный порядок ее ввоза.

Рада разрешила предоставлять платные услуги в СИЗО

Предусматривается привлечение Нацгвардии к прекращению групповых противоправных действий, осужденных в колонии, а также предоставление платных услуг в СИЗО.

Рада разрешила передачу данных пациентов из системы здравоохранения с ограничениями: куда и с какой целью

Закон предусматривает передачу персональных данных пациентов из электронной системы здравоохранения (кроме медицинской информации) в Единый государственный демографический реестр, Государственный реестр актов гражданского состояния граждан и/или Государственный реестр физических лиц – налогоплательщиков с целью проведения сверки информации о пациентах.

Президент сможет возвращать представления о назначении судей: в Раду внесли проект во исполнение решения СНБО

Верховной Раде во исполнение решения СНБО предлагается определить особенности назначения на должность судьи во время войны.

Госорганы и юрлица должны будут зарегистрироваться в Электронном суде, — Верховная Рада приняла закон

Верховная Рада приняла закон об обязательной регистрации электронных кабинетов участников судебных процессов.

  1. Фото
  2. / В Украине

В Киеве эвакуатор забрал Lamborghini за $300 000, фото

21:38, 28 июня 2023
В столице элитный Lamborghini Huracan, вероятно, отвезли на штрафплощадку.
В Киеве эвакуатор забрал Lamborghini за $300 000, фото
Фото: wikimedia.org
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В Киеве на Подоле был замечен эвакуатор с автомобилем Lamborghini Huracan. Дорогой суперкар, вероятно, забрали на штрафплощадку.

Фото обнародовали местные жители в социальных сетях.

Стоит отметить, что такая машина стоит не менее 300 000 долларов. Она оборудована 5,2-литровым V10 мощностью от 580 до 640 л. с.

Ранее мы сообщали о ДТП на полмиллиона долларов: в Киева столкнулись элитные Lamborghini и Maserati.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Николай Хавронюк или Олег Рожнов: съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Николай Хавронюк или Олег Рожнов: съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео