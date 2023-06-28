В канадских адвокатов требуют раскрывать информацию об использовании ИИ

Канадские адвокаты должны указывать в документах, как они использовали искусственный интеллект.

Фото: theconversation.com

Канадская провинция Манитоба стала одной из первых юрисдикций в мире, которая потребовала от адвокатов сообщить суду, использовали ли они искусственный интеллект (ИИ) и каким образом, передает lawsociety.ie.

Новое указание об использовании ИИ в судебных материалах вступает в силу немедленно.

В документе говорится, что существуют «законные опасения по поводу надежности и точности информации, полученной в результате использования искусственного интеллекта».

Также в нем говорится, что при использовании искусственного интеллекта во время подготовки материалов, поданных в суд, необходимо указывать «как использовался искусственный интеллект».

Распоряжение было подписано главным судьей Гленном Д. Джоялом для охвата провинции, в которой работает около 2000 адвокатов, в основном базирующихся в столице Виннипеге.

Отмечается, что это создает прецедент для других юрисдикций, поощряющие аналогичные инициативы по регулированию использования ИИ в судебных разбирательствах.

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