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  1. У світі

У канадських адвокатів вимагають розкривати інформацію про використання ШІ

21:51, 28 червня 2023
Канадські адвокати повинні вказувати у документах, як вони використовували штучний інтелект.
У канадських адвокатів вимагають розкривати інформацію про використання ШІ
Фото: theconversation.com
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Канадська провінція Манітоба стала однією з перших юрисдикцій у світі, яка почала вимагати від адвокатів повідомити суд, чи використовували вони штучний інтелект (ШІ) і яким чином це було зроблено, повідомляє lawsociety.ie.

Нова вказівка про використання ШІ у судових матеріалах набуває чинності негайно.

У документі йдеться, що існують «законні побоювання щодо надійності та точності інформації, отриманої внаслідок використання штучного інтелекту».

Також у ньому йдеться про те, що при використанні штучного інтелекту під час підготовки матеріалів, поданих до суду, необхідно вказувати «як використовувався штучний інтелект».

Розпорядження було підписано головним суддею Гленном Д. Джоялом для охоплення провінції, в якій працює близько 2000 адвокатів, які базуються в столиці Вінніпегу.

Наголошується, що це створює прецедент для інших юрисдикцій, які заохочують аналогічні ініціативи щодо регулювання використання ШІ у судових розглядах.

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