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  1. У світі

У рф арештували генерала Суровікіна — ЗМІ

21:06, 28 червня 2023
ЗМІ також повідомляють про затримання заступника Суровікіна генерал-полковника Юдіна.
У рф арештували генерала Суровікіна — ЗМІ
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У рф генерала Сергія Суровікіна відправили до СІЗО «Лефортово». Про це повідомляють росЗМІ із посиланням на російських «воєнкорів»-пропагандистів.

«Повідомляють: Учора заступника командувача об'єднаного угруповання військ (сил) генерала армії Сергія Суровікіна «забрали» до Лефортова.

UPD Його забрали ще 25.06.2023», - сказано у повідомленні.

Також повідомляють і про затримання заступника Суровікіна генерал-полковника Юдіна.

На даний момент офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Раніше видання The New York Times повідомило, що російський генерал Сергій Суровікін, якого в рф призначали посередником між Міноборони та «Вагнером», знав, про плани ватажка найманців Євгена Пригожина вчинити заколот в рф.

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