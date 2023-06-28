Вдосконалення конкурсів з призначення керівників закладів культури: обговорили законопроєкт

Експерти та представниками культурної спільноти обговорили законопроєкт щодо вдосконалення конкурсів з призначення керівників закладів культури.

27 червня Міністерством культури та інформаційної політики України проведено zoom конференцію-обговорення проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо управління закладами культури» під головуванням заступника міністра культури та інформаційної політики України Галини Григоренко, передає офіційний сайт відомства.

«Цей законопроєкт підготовлено Міністерством в ініціативному порядку і він націлений на вдосконалення конкурсної процедури призначення керівників закладів культури (комунального, державного). Основна мета полягає в посиленні вимог до кандидатів на посаду керівника та у виключенні додаткового погодження результатів конкурсного добору (призначення переможця конкурсу, який був обраний конкурсною комісією за результатом конкурсного добору).

До обговорення було залучено представників з різних галузей культурного середовища, зокрема представників органів управління, закладів культури, митців та незалежних експертів. Всі учасники обговорення мали можливість висловити свої зауваження та пропозиції, які в подальшому можуть віднайти своє відображення в доопрацьованому проекті акта», - сказано у повідомленні.

Також МКІП запрошує всіх зацікавлених взяти участь у громадському обговоренні проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо управління закладами культури».

Надсилати свої пропозиції можна до 2 липня 2023 року на адресу: [email protected].

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