Совершенствование конкурсов по назначению руководителей учреждений культуры: обсудили законопроект

Эксперты и представители культурного сообщества обсудили законопроект по совершенствованию конкурсов по назначению руководителей учреждений культуры.

27 июня Министерством культуры и информационной политики Украины была проведена zoom конференция-обсуждение проекта Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины об управлении учреждениями культуры» под председательством заместителя министра культуры и информационной политики Украины Галины Григоренко, передает официальный сайт ведомства.

«Этот законопроект подготовлен Министерством в инициативном порядке и он нацелен на усовершенствование конкурсной процедуры назначения руководителей учреждений культуры (коммунального, государственного). Основная цель состоит в усилении требований к кандидатам на должность руководителя и в исключении дополнительного согласования результатов конкурсного отбора (назначение победителя конкурса, избранного конкурсной комиссией по результату конкурсного отбора).

К обсуждению были привлечены представители разных отраслей культурной среды, в том числе представители органов управления, учреждений культуры, художников и независимых экспертов. Все участники обсуждения могли высказать свои замечания и предложения, которые в дальнейшем могут найти свое отражение в доработанном проекте акта», - сказано в сообщении.

Также МКИП приглашает всех заинтересованных принять участие в общественном обсуждении проекта Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины по управлению заведениями культуры».

Отправлять свои предложения можно до 2 июля 2023 года по адресу: [email protected].

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