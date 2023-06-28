ВАКС взял под стражу главу Тернопольского облсовета Головко с правом внесения залога в 805 тысяч гривен

Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро и взял под стражу главу Тернопольского облсовета Михаила Головко с альтернативой внесения залога в 805,2 тысячи гривен.

Источник фото: terminovo.te.ua

Высший антикоррупционный суд взял под стражу на 60 дней подозреваемого в вымогательстве и получении взятки главу Тернопольского облсовета Михаила Головко. Соответствующее определение вынесено по итогам судебного разбирательства 28 июня.

«Ходатайство детектива НАБУ о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Головко Михаила Васильевича удовлетворить частично. Применить к Головко Михаилу Васильевичу меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток… Определить размер залога в 805,2 тысячи гривен», - объявил определение следственный судья ВАКС

В ходе судебного заседания прокурор предложил взять под стражу эксдепутата и главу Тернопольского облсовета Михаила Головко в сумме 13 миллионов гривен.

По мнению стороны обвинения, Головко может покинуть пределы Украины, поскольку «регулярно выезжал за пределы Украины во время военного положения». Кроме этого прокурор отмечает, что бывший депутат может скрыться из-за тяжести инкриминируемого.

Также, по мнению стороны обвинения, Головко имеет возможность повлиять на свидетелей уголовного производства.

Еще одним риском прокуратура называет возможность уничтожения вещественных доказательств экс-депутатом доказательств, поскольку часть денежных средств, в незаконном получении которых подозревается глава Тернопольского облсовета, до сих пор не найдены.

В свою очередь адвокаты Головко призвали суд призвали следственного судью отклонить ходатайство прокурора, а в случае избрания меры пресечения ограничиться залогом в 1 миллион гривен. Один из защитников Головко заявил о готовности безотлагательно внести за него залог. Также экс-депутата просила взять на поруки народный депутат Оксана Савчук

Сам Головко заявлял, что сумма вымогательства и получения которой ему инкриминируется была волонтерским взносом.

Как сообщала, «Судебно-юридическая газета», в понедельник, 26 июня, сообщено о подозрении председателю Тернопольского областного совета Михаилу Головко и двум заместителям председателя Тернопольской областной военной администрации, которые разоблачены по просьбе предоставить и получению неправомерной выгоды от бизнесмена-волонтера.

Действия лиц квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины.

«По данным следствия, лица выражали упорные просьбы местному бизнесмену и волонтеру предоставить в общей сложности более 2,4 млн грн за подписание актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов коммунальным предприятием Тернопольского областного совета, а также за осуществление оплаты по задолженности Тернопольского ОВА перед ООО за работы, уже выполненные и принятые в 2022 году.

Такие неправомерные действия чиновников совершались несмотря на то, что предприниматель занимался волонтерской деятельностью и всячески помогал силам обороны Украины.

Председателя Тернопольского областного совета и двух заместителей председателя Тернопольской областной военной администрации задержали «на горячем» сразу после получения ими части оговоренных средств, а именно более 600 тыс. грн», - отмечается в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Автор Ярослав Конощук

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