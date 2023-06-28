ВАКС взяв під варту голову Тернопільської облради Головка з правом внесення застави у 805 тисяч гривень

Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання детектива Національного антикорупційного бюро та взяв під варту голову Тернопільської облради Михайла Головка з альтернативою внесення застави у 805,2 тисяч гривень.

Джерело фото: terminovo.te.ua

Вищий антикорупційний суд взяв під варту на 60 днів підозрюваного у вимаганні та отриманні хабара голову Тернопільської облради Михайла Головка. Відповідну ухвалу постановлено за підсумками судового розгляду 28 червня

«Клопотання детектива НАБУ про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного Головка Михайла Васильовича задовольнити частково. Застосувати до Головка Михайла Васильовича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб…Визначити розмір застави у 805,2 тисяч гривень», - оголосив ухвалу слідчий суддя ВАКС

Під час судового засідання прокурор запропонував взяти під варту ексдепутата та голову Тернопільської облради Михайла Головка у сумі 13 мільйонів гривень.

На думку сторони обвинувачення, Головко може залишити межі України, оскільки «регулярно виїздив за межі України під час воєнного стану». Крім цього прокурор зазначає, що колишній депутат може втекти через тяжкість інкримінованого.

Також на думку сторони обвинувачення Головко має можливість вплинути на свідків кримінального провадження

Ще одним ризиком прокуратура називає можливість знищення речових доказів ексдепутатом доказів, оскільки частина грошових коштів, в незаконному отриманні яких підозрюється очільник Тернопільської облради досі не відшукані

У свою чергу адвокати Головка закликали суд закликали слідчого суддю відхилити клопотання прокурора, а в разі обрання запобіжного заходу обмежитися заставою в 1 мільйон гривень. Один з захисників Головка заявив про готовність невідкладно внести за нього заставу. Також ексдепутата просила взяти на поруки народний депутат Оксана Савчук

Сам Головко заявляв, що сума вимаганні та одержанні якої йому інкримінують була волонтерським внеском

Як повідомляла «Судово-юридична газета», у понеділок, 26 червня, повідомлено про підозру голові Тернопільської обласної ради Михайлу Головку та двом заступникам голови Тернопільської обласної військової адміністрації, яких викрито на проханні надати та одержанні неправомірної вигоди від бізнесмена-волонтера.

Дії осіб кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України.

«За даними слідства, особи висловлювали наполегливі прохання місцевому бізнесмену та волонтеру надати в цілому понад 2,4 млн грн за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів комунальним підприємством Тернопільської обласної ради, а також за здійснення оплати за заборгованістю Тернопільської ОВА перед ТОВ за роботи, які вже виконані та прийняті у 2022 році.

Такі неправомірні дії чиновників вчинялись попри те, що підприємець займався волонтерською діяльністю та всіляко допомагав силам оборони України.

Голову Тернопільської обласної ради та двох заступників голови Тернопільської обласної військової адміністрації затримали «на гарячому» одразу після одержання ними частини обумовлених коштів, а саме понад 600 тис. грн», - зазначається у повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Автор Ярослав Конощук

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