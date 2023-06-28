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  1. У світі

Путін став слабшим, він програє війну вдома, — Байден про бунт Пригожина

20:11, 28 червня 2023
За словами Джо Байдена, бунт Пригожина завдав великого удару по авторитету Путіна.
Путін став слабшим, він програє війну вдома, — Байден про бунт Пригожина
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Президент США Джо Байден заявив, що збройний бунт ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина завдав великого удару по авторитету російського диктатора Путіна. Про це Байден заявив під час пресконференції у Вашингтоні, передає CNN.

На думку американського лідера, ці події «абсолютно послабили» Путіна, адже він «програє війну в себе вдома».

«На сьогоднішній день це був його найкатегоричніший коментар про те, як заколот голови групи Вагнера Євгена Пригожина вплинув на авторитет російського лідера. Байден і його команда обережно коментували події, побоюючись надати Путіну привід для заяв про західну змову з метою його повалення», – пояснили журналісти стриманість Білого дому.

Раніше ми писали, що Москва готувалася до облоги – було введено режим контртерористичної операції.

Вагнерівці рішуче прямували до Москви, тому там перекривали дороги і виводили військову техніку.

Проте, Пригожин передумав і «дав задню» після перемовин з Лукашенком. 

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