Путін став слабшим, він програє війну вдома, — Байден про бунт Пригожина

Президент США Джо Байден заявив, що збройний бунт ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина завдав великого удару по авторитету російського диктатора Путіна. Про це Байден заявив під час пресконференції у Вашингтоні, передає CNN.
На думку американського лідера, ці події «абсолютно послабили» Путіна, адже він «програє війну в себе вдома».
«На сьогоднішній день це був його найкатегоричніший коментар про те, як заколот голови групи Вагнера Євгена Пригожина вплинув на авторитет російського лідера. Байден і його команда обережно коментували події, побоюючись надати Путіну привід для заяв про західну змову з метою його повалення», – пояснили журналісти стриманість Білого дому.
Раніше ми писали, що Москва готувалася до облоги – було введено режим контртерористичної операції.
Вагнерівці рішуче прямували до Москви, тому там перекривали дороги і виводили військову техніку.
Проте, Пригожин передумав і «дав задню» після перемовин з Лукашенком.
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