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  1. В Україні

НАЗК готується до відновлення обов’язкового декларування та проведення повних перевірок декларацій

19:47, 28 червня 2023
У НАЗК повідомили, що об’єднали правоохоронців для уніфікації підходів до кваліфікації дій за недекларування статків.
НАЗК готується до відновлення обов’язкового декларування та проведення повних перевірок декларацій
Фото: nazk.gov.ua
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Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) повідомило, що готується до відновлення обов’язкового декларування та проведення повних перевірок декларацій. Для забезпечення ефективної роботи за ініціативи НАЗК відбулося обговорення проблемних питань кваліфікації дій осіб за декларування недостовірних відомостей. Про це йдеться на офіційному сайті відомства.

В обговоренні взяли участь представники Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, Національного антикорупційного бюро України, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Державного бюро розслідувань, Національної поліції України та НАЗК.

«За результатами зустрічі уніфіковано підходи НАЗК під час здійснення заходів фінансового контролю та органів досудового розслідування до кваліфікації дій осіб за декларування недостовірних відомостей за ст. 366-2 Кримінального кодексу України.

Це сприятиме підвищенню ефективності проведених повних перевірок декларацій як інструменту запобігання корупції та притягненню посадовців до відповідальності за недекларування майна.

Ще одним важливим питанням обговорення  було виявлення необґрунтованих активів, у тому числі цінного рухомого майна, криптовалюти, задекларованої готівки, що не підтверджується законними джерелами походження.

Учасники заходу налаштовані на максимально ефективну співпрацю, готові до відновлення обов’язкового декларування та повноважень НАЗК з проведення повних перевірок декларацій.

Нагадаємо, електронне декларування — це один з ключових елементів антикорупційної реформи в Україні. Після початку повномасштабного вторгнення рф та запровадження воєнного стану в Україні електронне декларування  статків чиновників стало добровільним, а проведення перевірок декларацій – заборонено.

НАЗК сподівається на якнайшвидше ухвалення законопроекту №8071 про відновлення обов’язкового декларування, який майже 9 місяців тому був зареєстрований у парламенті керівником фракції політичної партії “Слуга народу” Давидом Арахамією», - сказано у повідомленні.

Фото: nazk.gov.ua

Раніше ми писали, що топ-чиновники та народні депутати вкрай неохоче подають декларації про майновий стан – НАЗК.

Крім того, НАЗК та МВФ продовжують консультації щодо відновлення електронного декларування в Україні.

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