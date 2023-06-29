Адвокати обурилися тим, що у комендантську годину дозволили вільно пересуватися лише їх колегам з БПД

Кабмін дозволив пересуватися під час комендантської години адвокатам, але лише тим, які надають безоплатну правову допомогу.

Джерело фото: vgorode.ua

Адвокати у соціальних мережах висловили обуренням тим, що адвокатам з БПД дозволили рухатися у комендантську годину, а іншим адвокатам – ні. На їх думку, в цьому містяться ознаки дискримінації.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін дозволив адвокатам центрів безоплатної правової допомоги перебувати на вулиці під час комендантської години

Так, постановою від 24 червня №630 Уряд доповнив Порядок здійснення заходів під час запровадження комендантської години та встановлення спеціального режиму світломаскування в окремих місцевостях, де введено воєнний стан, затвердженому постановою КМУ від 8 липня 2020 р. № 573 пункт 9 положенням, відповідно до якого адвокат, призначений регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги, пред’являє, зокрема технічними засобами електронних комунікацій, разом із документом, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України або її спеціальний статус, або паспортним документом іноземця та документом, що підтверджує законність перебування на території України, також свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю або посвідчення адвоката України та скановану копію доручення регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги для надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Також пункт 8 доповнено нормою, відповідно до якої дозволяється перебування у визначений період доби на вулицях та в інших громадських місцях, де запроваджено комендантську годину, без виданих перепусток особам та рух транспортних засобів адвокатам, призначеним регіональними центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги для надання безоплатної вторинної правової допомоги затриманим у порядку, встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України та Кодексом України про адміністративні правопорушення, особам, час прибуття до яких припадає на визначений період доби, зокрема на власних транспортних засобах.

Отже, відповідні зміни стосуються лише тих адвокатів, які належать до системи БПД.

Також внесені зміни у пункт 8 Порядку інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання, адміністративного арешту або застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. № 1363, за якими у разі запровадження автоматизованого обміну інформацією з використанням інформаційно-комунікаційних систем про затриманих осіб між суб’єктами подання інформації та регіональними центрами регіональному центру передаються відомості про дату і час прибуття адвоката до затриманої особи та його вибуття (за наявності).

Механізм автоматизованого обміну інформацією з використанням інформаційно-комунікаційних систем про затриманих осіб між суб’єктами подання інформації та регіональними центрами встановлюється Мін’юстом та заінтересованими державними органами.

Автор: Наталя Мамченко

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