Кабмін дозволив адвокатам центру безоплатної правової допомоги перебувати на вулиці під час комендантської години

Урядовці ухвалили постанову, якою дозволили адвокатам центру безоплатної правової допомоги перебувати на вулицях під час комендантської години за умови наявності доручення про надання правової допомоги затриманій особі.

Фото: 24tv.ua

Кабінет міністрів дозволив адвокатам, призначеним регіональними центрами для надання безоплатної вторинної правової допомоги перебувати на вулиці без перепусток під час комендантської години за умови, якщо йому доручили надати правову допомогу. Відповідне рішення закріплене постановою уряду №630 від 24 червня.

Зазначеним документом внесено зміни до порядку здійснення заходів під час запровадження комендантської години та встановлення спеціального режиму світломаскування в окремих місцевостях, де введено воєнний стан і передбачено, що адвокати можуть пересуватися містом під час комендантської години та перебувати легально на вулиці від півночі до 5 ранку.

Захисник повинен мати при собі паспорт, свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю або посвідчення адвоката України та скановану копію доручення регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги для надання безоплатної вторинної правової допомоги затриманій особі

Як повідомляла «Судово-юридична газета», стало відомо за яких умов адвокат має ставати на облік як самозайнята особа.

Автор: Ярослав Конощук

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