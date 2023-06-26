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Помимо проверки судей Верховного Суда, предусматривается также проверка Высшего совета правосудия, — Денис Маслов, ОБНОВЛЕНО

Пресс-служба Верховной Рады Украины со ссылкой на главу Комитета ВР по вопросам правовой политики Дениса Маслова сообщила, что в дальнейшем, кроме проверки судей Верховного Суда, предусматривается также проверка Высшего совета правосудия.

Кабмин разрешил адвокатам центра безвозмездной правовой помощи находиться на улице во время комендантского часа

Министры приняли постановление, которым разрешили адвокатам центра безвозмездной правовой помощи находиться на улицах во время комендантского часа при условии наличия поручения о предоставлении правовой помощи задержанному лицу.

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Кабмин разрешил адвокатам центра безвозмездной правовой помощи находиться на улице во время комендантского часа

19:05, 26 июня 2023
Министры приняли постановление, которым разрешили адвокатам центра безвозмездной правовой помощи находиться на улицах во время комендантского часа при условии наличия поручения о предоставлении правовой помощи задержанному лицу.
Кабмин разрешил адвокатам центра безвозмездной правовой помощи находиться на улице во время комендантского часа
Фото: 24tv.ua

Кабинет министров разрешил адвокатам, назначенным региональными центрами для предоставления безвозмездной вторичной правовой помощи задержанным, находиться на улице без пропусков во время комендантского часа при условии, что ему поручили оказать правовую помощь. Соответствующее решение закреплено постановлением правительства №630 от 24 июня.

Указанным документом внесены изменения в порядок осуществления мероприятий при введении комендантского часа и установлении специального режима светомаскировки в отдельных местностях, где введено военное положение и предусмотрено, что адвокаты могут передвигаться по городу во время комендантского часа и находиться легально на улице с полуночи до 5 утра.

Защитник должен иметь при себе паспорт, свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью или удостоверение адвоката Украины и сканированную копию поручения регионального центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи для предоставления бесплатной вторичной правовой помощи задержанному лицу

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», стало известно при каких условиях адвокат должен становиться на учет как самозанятое лицо.

Автор:Ярослав Конощук

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