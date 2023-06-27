Большая Палата Верховного Суда обязала ВСП принять меры относительно возможности возобновления экс-судьи военного суда в должности

В январе 2017 года судья Андрей Куликов выиграл дело в ЕСПЧ, однако так и не смог вернуться к работе судьей.

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Ситуация, при которой Высший совет правосудия отказал в увольнении истца с должности судьи, но в дальнейшем самостоятельно или по его обращению не принял меры для того, чтобы он мог реализовать статус судьи, не способствует независимости судей и авторитету правосудия. Об этом заявила Большая Палата Верховного Суда в постановлении от 15 июня 2023 года по делу №9901/388/21 по иску бывшего судьи Военного местного суда Днепропетровского гарнизона Андрея Куликова.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Андрею Куликову, уволенному за нарушение присяги Верховной Радой еще в мае 2008 года, в январе 2017 удалось выиграть дело в ЕСПЧ («Куликов и другие против Украины»).

Кассационный административный суд в составе ВС 18 июля 2019 отменил решение Высшего совета юстиции, соответствующее постановление Верховной Рады об увольнении и передал дело экс-судье на повторное рассмотрение теперь уже Высшему совету правосудия. В то же время Суд отказался обязать ВСП восстановить Андрея Куликова в должности судьи.

История дела

Итак, истец – Андрей Куликов – работал судьей военного местного суда Днепропетровского гарнизона, пока парламент в 2008 году не уволил его с этой должности.

В 2020 году вступило в силу судебное решение Верховного Суда об отмене соответствующего акта парламента, а в 2021 году ВСП отказал в увольнении истца с указанной должности.

Поэтому он считает, что продолжает быть судьей. Но с 2010 года военных судов нет. Поэтому истец неоднократно обращался к разным органам государственной власти и их должностным лицам, чтобы те приняли меры, направленные на восстановление его в должности судьи в штате определенного существующего суда, и защитили истца.

Считая, что адресаты трех обращений должны были принять, но не приняли те меры реагирования, которые истец ожидал, он обратился в административный суд с иском к Президенту Украины, ВР Украины и ВСП. Просил: признать неправомерным бездействие всех ответчиков, которые ненадлежащим образом рассмотрели и не предоставили ответы на заявление о принятии мер по восстановлению его права на государственную защиту от совершенных к нему преступлений и запрос на информацию, обязать рассмотреть указанные заявление и запрос и предоставить обоснованные ответы; признать неправомерным бездействие Президента Украины, не рассмотревшего заявление о возобновлении истца в должности судьи, обязать рассмотреть это заявление и предоставить обоснованный ответ; обязать ВСП и Президента Украины принять меры по восстановлению истца в должности судьи.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска. Считал, что ответчики дали ответы на обращение истца. Заметил, что ВР Украины не может быть ответчиком по требованию, касающемуся заявления о принятии мер по восстановлению права истца на государственную защиту от совершенных по отношению к нему преступлений, поскольку это заявление истец адресовал Председателю ВР Украины, а не ВР Украины.

Также суд указал, что не может вмешаться в деятельность ВСП и Президента Украины относительно требования принятия мер по восстановлению истца в должности судьи. Истец с этим решением не согласился. Подал апелляционную жалобу. Он отметил, что ответчики ограничились формальными отписками, которые не касаются сути обращений, а решение суда первой инстанции основывается исключительно на объяснениях представителей ответчиков.

Большая Палата Верховного Суда должна была проверить, предоставили ответчики надлежащие ответы на обращение истца и правильны ли выводы суда первой инстанции относительно исковых требований. Решила, что апелляционную жалобу следует удовлетворить частично.

ПОЗИЦИЯ БОЛЬШОЙ ПЛАТЫ ВЕРХОВНОГО СУДА

Относительно требований обязать Президента Украины и ВСП принять меры по восстановлению истца в должности судьи

Суд первой инстанции отметил, что только ВСП может восстановить судью в должности, а суд не может вмешаться в порядок и процедуру, установленные законом, в частности каким-либо образом повлиять на принятие решений ВСП. Большая Палата Верховного Суда соглашается с тем, что Президент Украины не обязан принимать меры по восстановлению истца в должности. Поэтому указанное требование к этому ответчику безосновательно.

Однако если по заключению суда первой инстанции только ВСП может восстановить судью в должности (пункт 91 решения этого суда), то и полномочия по принятию соответствующих мер, направленных на такое возобновление, принадлежит именно ВСП.

Председатель местного суда выдает на основании акта о назначении судьи на должность, переводе судьи, увольнении с должности, а также в связи с прекращением полномочий судьи соответствующий приказ (пункт 4 части первой статьи 24 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей») .

15 июня 2021 года ВСП принял решение об отказе в увольнении истца с должности судьи военного местного суда Днепропетровского гарнизона, а 15 июля того же года приняла решение об оставлении без рассмотрения заявления истца о возобновлении его на в должности судьи этого суда.

Поскольку военного местного суда Днепропетровского гарнизона уже не существует, его глава не может издать приказ, согласно которому истец мог бы возобновить работу в штате соответствующего суда. Большая Палата Верховного Суда считает, что ситуация, при которой ВСП отказал в увольнении истца с должности судьи, но в дальнейшем самостоятельно или по его обращению не принял меры для того, чтобы он мог реализовать статус судьи, не способствует независимости судей и авторитету правосудия.

ВСП принимает меры по обеспечению авторитета правосудия и независимости судей (пункт 9 части первой 3 Закона Украины «О Высшем совете правосудия»).

ВСП в целях обеспечения независимости судей и авторитета правосудия: принимает и обнародует публичные заявления и обращения (пункт 4 части первой статьи 73 Закона № 1798-VIII); обращается к субъектам права законодательной инициативы, органам, уполномоченным принимать правовые акты, с предложениями по обеспечению независимости судей и авторитета правосудия (пункт 5 части первой статьи 73 Закона № 1798-VIII); принимает другие меры, необходимые для обеспечения независимости судей и авторитета правосудия (пункт 8 части первой статьи 73 Закона № 1798-VIII).

ВСП сотрудничает с Советом судей Украины, Общественным советом добропорядочности, общественными объединениями, соответствующими органами других государств, международными организациями и их органами по разработке и внедрению мер обеспечения независимости судей и авторитета правосудия (часть четвертая статьи 73 Закона № 1798-VIII).

Учитывая указанные полномочия ВСП, учитывая его решение от 15 июня 2021 года № 1341/0/15-21 об отказе в увольнении истца с должности судьи военного местного суда Днепропетровского гарнизона, а также соответствующие доводы истца, Большая Палата Верховного Суда считает , что исковое требование обязать ВСП принять меры по восстановлению истца в должности судьи следует удовлетворить частично, а именно обязать ВСП в пределах определенных Законом № 1798-VIII полномочий по обеспечению независимости судей и авторитета правосудия принять меры, направленные на решение вопроса возможности восстановления истца в должности судьи.

Выводы по результатам рассмотрения апелляционной жалобы

апелляционную жалобу следует удовлетворить частично: изменить решение суда первой инстанции относительно отказа в удовлетворении требования о признании неправомерным бездействия ВР Украины относительно ненадлежащего рассмотрения и непредоставления ответа заявление истца от 27 августа 2021 года, обязательство рассмотреть это заявление и предоставить обоснование мотивировочную часть решения суда в редакции этого постановления;

отменить решение суда первой инстанции об отказе в удовлетворении иска об обязательствах ВСП принять меры по восстановлению истца в должности судьи и принять в этой части новое решение - о частичном удовлетворении иска, а именно обязать ВСП в пределах полномочий по обеспечению независимости судей и авторитета правосудия принять меры, направленные на решение вопроса о возможности возобновления истца в должности судьи; в других частях решение суда первой инстанции оставить без изменений.

Автор: Наталья Мамченко

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