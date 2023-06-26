Фонд госимущества зарегистрировал корпоративные права на долю в ТРЦ Ocean Plaza

Фонд госимущества официально стал владельцем доли в ТРЦ Ocean Plaza.

Фонд госимущества официально стал владельцем 66,65% доли в одном из крупнейших ТРЦ Киева – Ocean Plaza. Об этом сообщает пресс-служба ФГИ.

Так, соответствующая запись уже внесена в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

После проведения аудита и оценки стоимости актива, а также принятия других предприватизационных мероприятий Фондом будет принято решение о дальнейшей судьбе этих корпоративных прав.

«Рассматриваются все возможные варианты продаж ТРЦ по рыночной стоимости. Все вырученные от продажи средства будут направлены в фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии России», — отмечает первый заместитель председателя ФГИУ Денис Шугалий.

Ранее мы писали, что правительство передало Фонду Госимущества ТРЦ Ocean Plaza для дальнейшей приватизации.

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