Фонд держмайна зареєстрував корпоративні права на частку в ТРЦ Ocean Plaza

Фонд держмайна офіційно став власником частки в ТРЦ Ocean Plaza.

Фонд держмайна офіційно став власником 66,65% частки в одному з найбільших ТРЦ Києва — Ocean Plaza. Про це повідомляє пресслужба ФДМ.

Так, відповідний запис вже внесено в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Після проведення аудиту та оцінки вартості активу, а також вжиття інших передприватизаційних заходів, Фондом буде прийнято рішення щодо подальшої долі цих корпоративних прав.

«Розглядатимуться всі можливі варіанти продажу ТРЦ за ринковою вартістю. Всі отримані від продажу кошти будуть спрямовані до фонду ліквідації наслідків збройної агресії рф», — зазначає перший заступник голови ФДМУ Денис Шугалій.

Раніше ми писали, що уряд передав Фонду Держмайна ТРЦ Ocean Plaza для подальшої приватизації.

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