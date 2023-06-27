Жорстоке вбивство: на Київщині чоловік зарізав співмешканку

На Київщині чоловік ножем вдарив жінку в область грудної клітини та черева.

Фото: kv.npu.gov.ua

Поліція Київщини повідомила про підозру чоловіку за вбивство співмешканки. Про подію, яка трапилася у селі Турівка, що на Броварщині, до поліції повідомив сам фігурант. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

«Правоохоронці з'ясували, що під час спільного вживання алкогольних напоїв виникла побутова сварка. Зловмисник схопив ніж і вдарив ним опонентку в область грудної клітини та черева. Від отриманих травм потерпіла померла на місці.

Поліцейські затримали зловмисника та помістили до ізолятора тимчасового тримання», - сказано у повідомленні.

За фактом умисного вбивства слідчі проводять досудове розслідування (ч. 1 ст. 115 ККУ). Затриманому загрожує до 15 років ув’язнення. Судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.