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  1. В Україні

Жорстоке вбивство: на Київщині чоловік зарізав співмешканку

07:00, 27 червня 2023
На Київщині чоловік ножем вдарив жінку в область грудної клітини та черева.
Жорстоке вбивство: на Київщині чоловік зарізав співмешканку
Фото: kv.npu.gov.ua
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Поліція Київщини повідомила про підозру чоловіку за вбивство співмешканки. Про подію, яка трапилася у селі Турівка, що на Броварщині, до поліції повідомив сам фігурант. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

«Правоохоронці з'ясували, що під час спільного вживання алкогольних напоїв виникла побутова сварка. Зловмисник схопив ніж і вдарив ним опонентку в область грудної клітини та черева. Від отриманих травм потерпіла померла на місці.

Поліцейські затримали зловмисника та помістили до ізолятора тимчасового тримання», - сказано у повідомленні.

За фактом умисного вбивства слідчі проводять досудове розслідування (ч. 1 ст. 115 ККУ). Затриманому загрожує до 15 років ув’язнення. Судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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