Жестокое убийство: на Киевщине мужчина зарезал сожительницу

В Киевской области мужчина ножом ударил женщину в область грудной клетки и брюха.

Фото: kv.npu.gov.ua

Полиция Киевщины сообщила о подозрении мужчине за убийство сожительницы. О случившемся в селе Туровка на Броварщине в полицию сообщил сам фигурант. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

«Правоохранители выяснили, что во время совместного употребления алкогольных напитков возникла бытовая ссора. Злоумышленник схватил нож и ударил им оппонентку в область грудной клетки и брюха. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

Полицейские задержали злоумышленника и поместили в изолятор временного содержания», - говорится в сообщении.

По факту умышленного убийства следователи проводят досудебное расследование (ч. 1 ст. 115 УК). Задержанному грозит до 15 лет тюрьмы. Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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