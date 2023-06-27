Можно ли рассчитаться наличными и картой за один товар: разъяснение ГНС

Если стоимость реализованных товаров превышает 50000 грн, то такой расчет можно произвести в одном расчетном документе комбинировано наличными и платежной картой одновременно.

Государственная налоговая служба предоставила разъяснение по вопросу возможного проведения расчетной операции при расчете с физическим лицом через регистратор расчетных операций на сумму свыше 50 000 грн с отражением ее в одном расчетном документе одновременно в наличной и безналичной форме (с применением электронного платежного средства и POS – терминала).

Правоотношения в этой сфере регулируются Законом Украины от 06.07.1995 г. №265/95-ВР «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» и Налоговым кодексом Украины.

Законом №265 определены правовые основы применения регистраторов расчетных операций и программных регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг. Его действие распространяется на всех субъектов хозяйствования, их хозяйственные единицы и представителей (уполномоченных лиц) субъектов, осуществляющих расчетные операции в наличной и/или безналичной форме.

Установление норм по неприменению РРО в других законах, кроме НКУ, не допускается.

Статьей 3 Закона №265 предусмотрено, что хозяйствующие субъекты, осуществляющие расчетные операции в наличной и/или в безналичной форме (с применением электронных платежных средств, платежных чеков, жетонов и т.п.) при продаже товаров (оказании услуг) в сфере торговли, общественного питания и услуг, а также операции по приему наличных денег для дальнейшего ее перевода, обязаны: проводить расчетные операции на полную сумму покупки (оказания услуги) через зарегистрированные, опломбированные в установленном порядке и переведенные в фискальный режим работы РРО или через зарегистрированные фискальным сервером контролирующего органа программные РРО с созданием в бумажной и/или электронной форме соответствующих расчетных документов, подтверждающих выполнение расчетных операций или в случаях, предусмотренных Законом №265, с применением зарегистрированных в установленном порядке расчетных книг.

Порядок ведения кассовых операций в национальной валюте Украины юридическими лицами (кроме банков) и их обособленными подразделениями независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, при осуществлении ими деятельности по производству, реализации, приобретению товаров или другой хозяйственной деятельности, физическими лицами, осуществляющими предпринимательская деятельность, физическими лицами определена Положением о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине, утвержденным постановлением Правления НБУ от 29.12.2017 №148.

В соответствии с пп. 5 п. 3 Положения №148 наличные расчеты / наличные расчеты – это платежи наличными субъектов хозяйствования и физических лиц за реализованную продукцию (товары, выполненные работы, оказанные услуги), а также по операциям, непосредственно не связанным с реализацией продукции (товаров, работ, услуг) и другого имущества.

Пунктом 6 раздела II Положения №148 определено, что субъекты хозяйствования имеют право осуществлять наличные расчеты в течение одного дня по одному или нескольким платежным документам с физическими лицами – в размере до 50000 (пятидесяти тысяч) гривен включительно.

Платежи сверх установленных предельных сумм проводятся через поставщиков платежных услуг путем перевода средств со счета на счет или внесения средств в кассы поставщиков платежных услуг для последующего их перевода на счета. Количество субъектов хозяйствования и физических лиц, с которыми производятся наличные расчеты, в течение дня не ограничивается.

Кроме того, п. 7 раздела II Положения №148 предусмотрено, что физические лица имеют право осуществлять наличные расчеты с субъектами хозяйствования в течение одного дня по одному или нескольким платежным документам – в размере до 50000 (пятидесяти тысяч) гривен включительно.

Платежи на сумму, превышающую 50000 гривен, производятся через поставщиков платежных услуг путем перевода средств со счета на счет или внесения средств в кассы поставщиков платежных услуг для последующего их перевода на счета.

Вместе с тем пунктом 56 ч. 1 ст. 1 Закона Украины от 30.06.2021 №1591-IX «О платежных услугах» определено, что платежная карта – электронное платежное средство в виде пластиковой или иного вида карты.

Платежное устройство – техническое устройство (банковский автомат, платежный терминал, программно-технический комплекс самообслуживания, программно-аппаратная среда мобильного телефона, другое устройство), позволяющее пользователю инициировать платежную операцию, а также выполнить другие операции в соответствии с функциональными возможностями данного устройства (п. 65 ч. 1 ст.1 Закона №1591-IX).

В соответствии с пп. 1 п. 6 раздела I Инструкции о безналичных расчетах в национальной валюте пользователей платежных услуг, утвержденной постановлением Правления НБУ от 29.07.2022 №163, безналичные расчеты – перечисление средств со счетов плательщиков на счета получателей, а также перечисление плательщиками средств наличными, на счета получателей.

Учитывая вышесказанное сообщаем, если стоимость реализованных товаров физлицу превышает 50000 грн, то такой расчет можно провести в одном расчетном документе комбинировано наличными средствами и с применением электронного платежного средства одновременно, при условии, что сумма наличных средств не будет превышать размера 500.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.