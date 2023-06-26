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Что делать в случае теракта на ЗАЭС: рекомендации МВД

23:44, 26 июня 2023
Инструктаж на случай катастрофы на ЗАЭС провел глава МВД Игорь Клименко.
Что делать в случае теракта на ЗАЭС: рекомендации МВД
Фото: novyny.live

Последние дни представители власти делают заявления о критической ситуации с безопасностью на Запорожской АЭС, которая временно находится под контролем российских оккупантов. Глава МВД Игорь Клименко в эфире телемарафона провел короткий инструктаж на случай катастрофы, где рассказал, что делать гражданам.

«Прежде всего, украинцам следует сохранять спокойствие. Оно основывается на готовности всех наших служб: и Минэнергетики, и МВД, Минздрава, местных органов власти к любым чрезвычайным событиям и ситуациям, в том числе связанным с возможной утечкой радиации с Запорожской станции», – сказал он.

Что касается правил поведения в первые сутки после катастрофы, то, по словам министра, радиоактивный фон при взрыве будет сохраняться примерно сутки. По его словам, если в течение суток не будет объявлено об эвакуации, людям нужно закрыться в помещении, перекрыть вентиляцию, выключить кондиционеры и обогреватели, уплотнить все отверстия в домах смоченной водой тканью или скотчем. Министр подчеркнул, что оставаться нужно в помещении без окон и наружных дверей.

«Что необходимо знать о радиации. Это, по большому счету, пыль. И защита от пыли, если вы на улице, это обычный респиратор или маска, которую мы использовали во время коронавируса. И конечно смотреть СМИ, где мы будем постоянно информировать население о ситуации, которая есть вокруг и, конечно, о мерах безопасности, которые мы будем совместно принимать», - сказал министр.

Он подчеркнул, что без команды выходить из укрытий нельзя.

Клименко отметил, что в ближайшие дни пройдут учения с перекрытием дорог и развертыванием санитарных блокпостов, где будут проверять радиацию. По словам главы МВД, все люди, которые захотят выехать с территории поражения в случае теракта на ЗАЭС, будут обеспечены транспортом. По его словам, это охватывает около полумиллиона человек на левом и правом берегах Днепра.

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