Як діяти у разі теракту на ЗАЕС: рекомендації МВС

Інструктаж на випадок катастрофи на ЗАЕС провів глава МВС Ігор Клименко.

Фото: novyny.live

Останні дні представники влади роблять заяви про критичну ситуацію з безпекою на Запорізькій АЕС, яка тимчасово перебуває під контролем російських окупантів. Глава МВС Ігор Клименко в ефірі телемарафону провів короткий інструктаж на випадок катастрофи, де розповів, що робити громадянам.

«Насамперед, українцям слід зберігати спокій. Він ґрунтується на готовності всіх наших служб: і Міненергетики, і МВС, МОЗ, місцевих органів влади до будь-яких надзвичайних подій і ситуацій, в тому числі пов'язаних із можливим витоком радіації з Запорізької станції», — сказав він.

Щодо правил поведінки у першу добу після катастрофи, то, за словами, міністра, радіоактивний фон у разі вибуху буде зберігаися приблизно добу. За його словами, якщо протягом доби не буде оголошено про евакуацію, людям треба зачинитися у приміщенні, перекрити вентиляцію, вимкнути кондиціонери та обігрівачі, ущільнити всі отвори в оселях змоченою водою тканиною чи скотчем. Міністр наголосив, що залишатися треба в приміщенні без вікон і зовнішніх дверей.

«Що необхідно знати про радіацію. Це, за великим рахунком, пил. І захист від пилу, якщо ви на вулиці, то це звичайний респіратор чи маска, яку ми використовували під час коронавірусу. І звичайно дивитися ЗМІ, де ми будемо постійно інформувати населення про ситуацію, яка є навколо і, звичайно, про заходи безпеки, які ми будемо спільно вживати», — сказав міністр.

Він наголосив, що без команди виходити з укриттів не можна.

Клименко зазначив, що у найближчі дні відбудуться навчання з перекриттям доріг і розгортанням санітарних блокпостів, де перевірятимуть радіацію. За словами глави МВС всі люди, які захочуть виїхати з території ураження в разі теракту на ЗАЕС, будуть забезпечені транспортом. За його словами, це охоплює близько пів мільйона людей на лівому і правому березі Дніпра.

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