Адвокаты возмутились тем, что в комендантский час разрешили свободно передвигаться только их коллегам из БПП

Кабмин разрешил передвигаться во время комендантского часа адвокатам, но только тем, кто оказывает бесплатную правовую помощь.

Источник фото: vgorode.ua

Адвокаты в социальных сетях выразили возмущение тем, что адвокатам из БПП разрешили двигаться в комендантский час, а другим адвокатам – нет. По их мнению, в этом содержатся признаки дискриминации.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин разрешил адвокатам центров бесплатной правовой помощи находиться на улице во время комендантского часа.

Так, постановлением от 24 июня №630 Правительство дополнило Порядок осуществления мероприятий при введении комендантского часа и установлении специального режима светомаскировки в отдельных местностях, где введено военное положение, утвержденное постановлением КМУ от 8 июля 2020 г. № 573 пункт 9 положением, согласно которому адвокат, назначенный региональным центром по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи, предъявляет, в частности, техническими средствами электронных коммуникаций, вместе с документом, удостоверяющим личность и подтверждающим гражданство Украины или его специальный статус, или паспортным документом иностранца и документом, подтверждающим законность пребывания на территории Украины, также свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью или удостоверение адвоката Украины и сканированную копию поручения регионального центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи для предоставления бесплатной вторичной правовой помощи.

Также пункт 8 дополнен нормой, согласно которой разрешается пребывание в определенный период суток на улицах и в других общественных местах, где введен комендантский час, без выданных пропусков лицам и движение транспортных средств адвокатам, назначенным региональными центрами по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи для предоставления бесплатной вторичной правовой помощи задержанным в порядке, установленном Уголовным процессуальным кодексом Украины и Кодексом Украины об административных правонарушениях, лицам, время прибытия которых приходится на определенный период суток, в частности на собственных транспортных средствах.

Следовательно, соответствующие изменения касаются только адвокатов, которые принадлежат к системе БПП.

Также внесены изменения в пункт 8 Порядка информирования центров по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи о случаях задержания, административного ареста или применения меры пресечения в виде содержания под стражей, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 28 декабря 2011 г. № 1363, по которым в случае введения автоматизированного обмена информацией с использованием информационно-коммуникационных систем о задержанных лицах между субъектами представления информации и региональными центрами региональному центру передаются сведения о дате и времени прибытия адвоката к задержанному и его выбытию (при наличии).

Механизм автоматизированного обмена информацией с использованием информационно-коммуникационных систем о задержанных между субъектами представления информации и региональными центрами устанавливается Минюстом и заинтересованными государственными органами.

Автор: Наталья Мамченко

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