НАЗК та МВФ продовжують консультації щодо відновлення електронного декларування в Україні

Відновлення декларування та повних перевірок декларацій є одним із структурних «маяків» МВФ для надання Україні чергового траншу.

Національне агентство з питань запобігання корупції та Міжнародний валютний фонд продовжують консультації щодо відновлення електронного декларування в Україні. Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Черговий раунд обговорень проведено 25 червня з ініціативи МВФ.

Зазначається, що питання представників МВФ стосувалися оцінки норм, запропонованих в законопроекті про відновлення обов’язкового декларування, розробленому Міністерством юстиції України.

Відновлення декларування та повних перевірок декларацій є одним із структурних «маяків» МВФ для надання Україні чергового траншу. Згідно з Меморандумом з МВФ, відповідний закон має бути прийнято до кінця липня 2023 року.

«В.о. Голови НАЗК Артем Ситник зазначив, що позиція НАЗК залишається незмінною та збігається з рекомендаціями Європейської Комісії, наданими Уряду України за результатами аналізу відповідних законопроектів, розроблених Міністерством юстиції. НАЗК наполягає на якнайшвидшому ухваленні законопроекту №8071 про відновлення обов’язкового декларування, який ще у вересні 2022 року був зареєстрований у Парламенті та враховує всі необхідні безпекові аспекти, не створюючи водночас лазівок для недоброчесних посадовців. Інші варіанти законопроектів створюють певні загрози повноцінному функціонуванню інституту декларування, оскільки передбачають багато винятків та новацій, нічим, на думку НАЗК, не обгрунтованих.

Наразі через війну подання декларацій за 2021 та 2022 роки все ще добровільне. Декларації за 2021 рік подали біля 400 тис. посадовців, за 2022-й – близько 250 тис. Але топ-чиновників (міністрів, народних депутатів, очільників ЦОВВ, ОДА/ОВА тощо) серед них менше 10%.

Про те, що Україна має відновити систему електронного декларування статків, 22 червня заявив Олівер Варгеї, Єврокомісар з питань сусідства та розширення. В грудні минулого року було сформовано сім пріоритетів для України як країни-кандидата на членство в Європейському Союзі. Наразі Комісія дійшла висновку, що з цих семи пріоритетів Україна виконала два. В антикорупційному блоці відзначено досягнутий певний прогрес (а саме призначено нових керівників САП та НАБУ). Але Комісія зауважила, що для забезпечення сталості боротьби з корупцією Україна має вжити подальших системних заходів, зокрема, відновити роботу системи електронного декларування майна та реалізувати ухвалену Державну антикорупційну програму.

Про підтримку негайного відновлення електронного декларування також неодноразово заявляли представники G7, GRECO, Світового банку, інші міжнародні інституції», — зазначили в НАЗК.

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