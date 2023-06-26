НАПК и МВФ продолжают консультации по возобновлению электронного декларирования в Украине

Возобновление декларирования и полных проверок деклараций является одним из структурных «маяков» МВФ для предоставления Украине очередного транша.

Национальное агентство по предотвращению коррупции и Международный валютный фонд продолжают консультации по возобновлению электронного декларирования в Украине. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Очередной раунд обсуждений прошел 25 июня по инициативе МВФ.

Отмечается, что вопросы представителей МВФ касались оценки норм, предложенных в законопроекте о возобновлении обязательного декларирования, разработанном Министерством юстиции Украины.

Восстановление декларирования и полных проверок деклараций является одним из структурных «маяков» МВФ для предоставления Украине очередного транша. Согласно Меморандуму с МВФ, соответствующий закон должен быть принят до конца июля 2023 года.

«И.о. Председатель НАПК Артем Сытник отметил, что позиция НАПК остается неизменной и совпадает с рекомендациями Европейской Комиссии, предоставленными Правительству Украины по результатам анализа соответствующих законопроектов, разработанных Министерством юстиции. НАПК настаивает на скорейшем принятии законопроекта №8071 о возобновлении обязательного декларирования, который еще в сентябре 2022 года был зарегистрирован в Парламенте и учитывает все необходимые аспекты безопасности, не создавая одновременно лазейок для неблагополучных чиновников. Другие варианты законопроектов создают определенные угрозы полноценному функционированию института декларирования, поскольку предусматривают множество исключений и новаций, ничем, по мнению НАПК, не обоснованных.

В настоящее время из-за войны представление деклараций за 2021 и 2022 годы все еще добровольно. Декларации за 2021 год подали около 400 тыс. должностных лиц, за 2022-й – около 250 тыс. Но топ-чиновников (министров, народных депутатов, глав ЦОИ, ОГА/ОВА и т.д.) среди них менее 10%.

О том, что Украина должна восстановить систему электронного декларирования состояния, 22 июня заявил Оливер Варгеи, Еврокомиссар по соседству и расширению. В декабре прошлого года были сформированы семь приоритетов для Украины как страны-кандидата на членство в Европейском Союзе. Комиссия пришла к выводу, что из этих семи приоритетов Украина выполнила два. В антикоррупционном блоке отмечен достигнут определенный прогресс (а именно назначены новые руководители САП и НАБУ). Но Комиссия отметила, что для обеспечения устойчивости борьбы с коррупцией Украина должна принять дальнейшие системные меры, в частности, возобновить работу системы электронного декларирования имущества и реализовать принятую Государственную антикоррупционную программу.

О поддержке немедленного возобновления электронного декларирования также неоднократно заявляли представители G7, GRECO, Всемирного банка и другие международные институты», — отметили в НАПК.

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