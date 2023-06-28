НАПК готовится к возобновлению обязательного декларирования и проведению полных проверок деклараций

В НАПК сообщили, что объединили правоохранителей для унификации подходов к квалификации действий за недекларирование состояния.

Фото: nazk.gov.ua

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) сообщило, что готовится к возобновлению обязательного декларирования и проведению полных проверок деклараций. Для обеспечения эффективной работы по инициативе НАПК состоялось обсуждение проблемных вопросов квалификации действий лиц за декларирование недостоверных сведений. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

В обсуждении приняли участие представители Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда, Национального антикоррупционного бюро Украины, Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Государственного бюро расследований, Национальной полиции Украины и НАПК.

«По результатам встречи унифицированы подходы НАПК при осуществлении мер финансового контроля и органов досудебного расследования к квалификации действий лиц за декларирование недостоверных сведений по ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины.

Это будет способствовать повышению эффективности проведенных полных проверок деклараций как инструмента предотвращения коррупции и привлечения должностных лиц к ответственности за недекларирование имущества.

Еще одним важным вопросом обсуждения было выявление необоснованных активов, в том числе ценного движимого имущества, криптовалюты, задекларированной налички, что не подтверждается законными источниками происхождения.

Участники мероприятия настроены на максимально эффективное сотрудничество, готовы к возобновлению обязательного декларирования и полномочий НАПК по проведению полных проверок деклараций.

Напомним, электронное декларирование – это один из ключевых элементов антикоррупционной реформы в Украине. После начала полномасштабного вторжения рф и введения военного положения в Украине электронное декларирование состояния чиновников стало добровольным, а проведение проверок деклараций – запрещено.

НАПК надеется на скорейшее принятие законопроекта №8071 о возобновлении обязательного декларирования, который почти 9 месяцев назад был зарегистрирован в парламенте руководителем фракции политической партии «Слуга народа» Давидом Арахамией», - говорится в сообщении.

Фото: nazk.gov.ua

Ранее сообщалось, что топ-чиновники и народные депутаты крайне неохотно подают декларации об имущественном положении – НАПК.

Кроме того, НАПК и МВФ продолжают консультации по возобновлению электронного декларирования в Украине.

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