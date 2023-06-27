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Топ-чиновники и народные депутаты крайне неохотно подают декларации об имущественном положении – НАПК

17:41, 27 июня 2023
Электронные декларации за 2021 и 2022 годы добровольно подали менее 10% министров, депутатов, губернаторов.
Топ-чиновники и народные депутаты крайне неохотно подают декларации об имущественном положении – НАПК
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В Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК) сообщили, что хуже всего электронные декларации лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления подают топ-чиновники, в частности министры, руководители центральных органов исполнительной власти, народные депутаты, председатели областных государственных администраций, руководство Офиса Президента и т. д.

По данным НАПК, электронные декларации за 2021 год пока подали около 387 тыс. должностных лиц разного уровня, народных депутатов, работников правоохранительных органов, судей и т. д., а декларации за 2022 год - только около 249 тыс. человек.

Особенно не спешат с подачей деклараций топ-чиновники - министры, чиновники категории «А», руководители центральных органов власти, главы областных государственных администраций. Электронные декларации подали всего около 10% от общего числа представителей указанной категории лиц.

По данным НАПК, по состоянию на 19 июня декларации за 2021 год добровольно подали:

должностные лица категории «А» и «Б» – 34 056 (всего в Украине около 200 госслужащих категории «А» и около 42 тысяч госслужащих категории «Б»)

народные депутаты – 42 (включая председателя Верховной Рады). Сейчас в Верховной Раде IX созыва 404 народных депутата.

министры – 4

председатели ОГА и ОВА – 7

заместители руководителя Офиса Президента – 3 (сейчас у руководителя Офиса Президента есть 10 заместителей)

судьи – 2 323 (по состоянию на 24 февраля 2022 года в Украине было 5282 судьи)

прокуроры, следователи – 9 590

Что касается декларации лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления за 2022 год, то указанные декларации пока подали только 24 народных депутата, 2 министра и 3 председателя ОГА/ОВА.

Напомним, что в 2023 году чиновники могут добровольно подать декларации за 2021 и 2022 годы, поскольку кампания по декларированию за эти годы фактически была сорвана из-за агрессии РФ.

Автор: Вячеслав Хрипун

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