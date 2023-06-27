Кабмин согласовал назначение Руслана Мовчана первым заместителем председателя Запорожской облгосадминистрации

На заседании 27 июня Кабмин согласовал назначение первого заместителя председателя Запорожской облгосадминистрации.

На своем заседании 27 июня Кабинет министров согласовал назначение Молчана Руслана Владимировича первым заместителем председателя Запорожской облгосадминистрации.



Напомним, на этом заседании Правительство приняло распоряжение об увольнении Александра Грибана с должности замминистра экономики.



Также был уволен ряд председателей районных государственных администраций.



Кроме того, правительство поддержало объявление выговора Виталию Кличко и Сергею Попко, а также увольнение глав двух районов в Киеве.

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