Кабмин принял распоряжение об увольнении Александра Грибана с должности замминистра экономики

27 июня Кабинет министров принял распоряжение об увольнении Александра Грибана с должности замминистра экономики.

На своем заседании 27 июня Кабинет министров принял распоряжение об увольнении Александра Грибана с должности заместителя министра экономики.

Также принято распоряжение о назначении Людмилы Сугак заместителем министра юстиции по европейской интеграции.

Напомним, что Кабмин поддержал объявление выговора Виталию Кличко и Сергею Попко, а также увольнение глав двух районов в Киеве.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.