Кабмін ухвалив розпорядження про звільнення Олександра Грибана з посади заступника міністра економіки

27 червня Кабінет міністрів ухвалив розпорядження про звільнення Олександра Грибана з посади заступника міністра економіки.

На своєму засіданні 27 червня Кабінет міністрів ухвалив розпорядження про звільнення Олександра Грибана з посади заступника Міністра економіки.

Також ухвалено розпорядження про призначення Людмили Сугак заступником міністра юстиції з питань європейської інтеграції.

Нагадаємо, що уряд підтримав оголошення догани Віталію Кличку та Сергію Попку, а також звільнення глав двох районів у Києві.

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