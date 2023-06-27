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Кабмін погодив звільнення Ратнікова з посади глави Деснянської РДА

17:29, 27 червня 2023
На черговому засіданні Кабмін звільнив низку голів держадміністрацій.
Кабмін погодив звільнення Ратнікова з посади глави Деснянської РДА
Фото з відкритих джерел
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На черговому засіданні Кабмін погодив низку звільнень. Про це повідомив Тарас Мельничук, представник уряду.

Так, з посад звільнили:

Хомича Олександра Степановича з посади голови Житомирської районної державної адміністрації Житомирської області

Мерзлюк Людмили Володимирівни з посади голови Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області

Сизон Тетяни Анатоліївни з посади голови Конотопської районної державної адміністрації Сумської області

Ратнікова Дмитра Геннадійовича з посади голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

Павловського Сергія Анатолійовича з посади голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації.

Також від тимчасового виконання обов’язків звільнили:

Бабія Павла Миколайовича від тимчасового виконання обов’язків голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Коваленка Сергія Івановича від тимчасового виконання обов’язків голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації.

Як раніше повідомлялося, в ніч на 1 червня 2023 року під час ракетної атаки окупантів у столиці загинуло троє людей, серед яких 9-річна дитина.

Люди намагалися потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі, але двері були зачинені.

За словами мешканців, в укритті перебував охоронець, який мав ознаки сп’яніння.

Тоді поліція розпочала кримінальне провадження за фактом закритого доступу до укриття під час повітряної тривоги. У прокуратурі заявили, що у поліклініці, де не відчинили укриття, тривають слідчі дії. А охоронця поліклініки повезли на освідування щодо можливого сп’яніння.

Увечері 1 червня було затримано першого заступника Деснянської РДА, директора медзакладу та його заступника, а також охоронця поліклініки.

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