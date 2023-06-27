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Кабмин согласовал увольнение Ратникова с должности главы Деснянской РГА

17:29, 27 июня 2023
На очередном заседании Кабмин уволил ряд глав госадминистраций.
Кабмин согласовал увольнение Ратникова с должности главы Деснянской РГА
Фото из открытых источников
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На очередном заседании Кабмин согласовал ряд увольнений. Об этом сообщил Тарас Мельничук, представитель правительства.

Так, с должностей уволили:

– Хомича Александра Степановича с должности главы Житомирской районной государственной администрации Житомирской области

– Мерзлюк Людмилы Владимировны с должности главы Белоцерковской районной государственной администрации Киевской области

– Сизон Татьяны Анатольевны с должности главы Конотопской районной государственной администрации Сумской области

– Ратникова Дмитрия Геннадьевича с должности председателя Деснянской районной в городе Киеве государственной администрации

– Павловского Сергея Анатольевича с должности главы Святошинской районной в городе Киеве государственной администрации.

Также от временного исполнения обязанностей уволили:

– Бабия Павла Николаевича от временного исполнения обязанностей главы Днепровской районной в городе Киеве государственной администрации

– Коваленко Сергея Ивановича от временного исполнения обязанностей главы Подольской районной в городе Киеве государственной администрации.

Как ранее сообщалось, в ночь на 1 июня 2023 года во время ракетной атаки окупантов в столице погибли три человека, среди которых 9-летний ребенок.

Люди пытались попасть в укрытие поликлиники в Деснянском районе, но дверь была закрыта.

По словам жителей, в укрытии находился охранник, который имел признаки опьянения.

Тогда полиция начала уголовное производство по факту закрытого доступа к укрытию во время воздушной тревоги. В прокуратуре заявили, что в поликлинике, где не открыли укрытие, продолжаются следственные действия. А охранника поликлиники повезли на освидетельствование возможного опьянения.

Вечером 1 июня был задержан первый заместитель Деснянской РГА, директор медзаведения и его заместитель, а также охранник поликлиники.

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