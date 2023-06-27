Кабмин согласовал увольнение Ратникова с должности главы Деснянской РГА

На очередном заседании Кабмин уволил ряд глав госадминистраций.

Фото из открытых источников

На очередном заседании Кабмин согласовал ряд увольнений. Об этом сообщил Тарас Мельничук, представитель правительства.



Так, с должностей уволили:



– Хомича Александра Степановича с должности главы Житомирской районной государственной администрации Житомирской области



– Мерзлюк Людмилы Владимировны с должности главы Белоцерковской районной государственной администрации Киевской области



– Сизон Татьяны Анатольевны с должности главы Конотопской районной государственной администрации Сумской области



– Ратникова Дмитрия Геннадьевича с должности председателя Деснянской районной в городе Киеве государственной администрации



– Павловского Сергея Анатольевича с должности главы Святошинской районной в городе Киеве государственной администрации.

Также от временного исполнения обязанностей уволили:



– Бабия Павла Николаевича от временного исполнения обязанностей главы Днепровской районной в городе Киеве государственной администрации



– Коваленко Сергея Ивановича от временного исполнения обязанностей главы Подольской районной в городе Киеве государственной администрации.

Как ранее сообщалось, в ночь на 1 июня 2023 года во время ракетной атаки окупантов в столице погибли три человека, среди которых 9-летний ребенок.



Люди пытались попасть в укрытие поликлиники в Деснянском районе, но дверь была закрыта.



По словам жителей, в укрытии находился охранник, который имел признаки опьянения.



Тогда полиция начала уголовное производство по факту закрытого доступа к укрытию во время воздушной тревоги. В прокуратуре заявили, что в поликлинике, где не открыли укрытие, продолжаются следственные действия. А охранника поликлиники повезли на освидетельствование возможного опьянения.



Вечером 1 июня был задержан первый заместитель Деснянской РГА, директор медзаведения и его заместитель, а также охранник поликлиники.

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