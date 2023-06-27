Кабмін погодив призначення Руслана Мовчана першим заступником голови Запорізької облдержадміністрації

На своєму засіданні 27 червня Кабінет міністрів погодив призначення Мовчана Руслана Володимировича першим заступником голови Запорізької обласної державної адміністрації.
Нагадаємо, на цьому засіданні Уряд ухвалив розпорядження про звільнення Олександра Грибана з посади заступника міністра економіки.
Також було звільнено низку голів районних державних адміністрацій.
Окрім того, уряд підтримав оголошення догани Віталію Кличку та Сергію Попку, а також звільнення глав двох районів у Києві.
Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.