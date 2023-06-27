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Кабмін погодив призначення Руслана Мовчана першим заступником голови Запорізької облдержадміністрації

17:44, 27 червня 2023
На засіданні 27 червня Кабмін погодив призначення першого заступника голови Запорізької облдержадміністрації.
Кабмін погодив призначення Руслана Мовчана першим заступником голови Запорізької облдержадміністрації
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На своєму засіданні 27 червня Кабінет міністрів погодив призначення Мовчана Руслана Володимировича першим заступником голови Запорізької обласної державної адміністрації.

Нагадаємо, на цьому засіданні Уряд ухвалив розпорядження про звільнення Олександра Грибана з посади заступника міністра економіки.

Також було звільнено низку голів районних державних адміністрацій.

Окрім того, уряд підтримав оголошення догани Віталію Кличку та Сергію Попку, а також звільнення глав двох районів у Києві.

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