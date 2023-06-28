Путин стал слабее, он проигрывает войну дома, — Байден о бунте Пригожина

Президент США Джо Байден заявил, что вооруженный бунт главаря ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина нанес большой удар по авторитету российского диктатора Путина. Об этом Байден заявил во время пресс-конференции в Вашингтоне, передает CNN.
По словам американского лидера, эти события «абсолютно ослабили» Путина, ведь он «проигрывает войну у себя дома».
«На сегодняшний день это был его самый категоричный комментарий о том, как мятеж главы группы Вагнера Евгения Пригожина повлиял на авторитет российского лидера. Байден и его команда осторожно комментировали события, опасаясь предоставить Путину предлог для заявлений о западном заговоре с целью его свержения», – пояснили журналисты сдержанность Белого дома.
Ранее мы писали, что Москва готовилась к осаде – был введен режим контртеррористической операции.
Вагнеровцы решительно направлялись в Москву, поэтому там перекрывали дороги и выводили военную технику.
Однако Пригожин передумал и «дал заднюю» после переговоров с Лукашенко.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.