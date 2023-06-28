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  1. В мире

Путин стал слабее, он проигрывает войну дома, — Байден о бунте Пригожина

20:11, 28 июня 2023
По словам Джо Байдена, бунт Пригожина нанес большой удар по авторитету Путина.
Путин стал слабее, он проигрывает войну дома, — Байден о бунте Пригожина
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Президент США Джо Байден заявил, что вооруженный бунт главаря ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина нанес большой удар по авторитету российского диктатора Путина. Об этом Байден заявил во время пресс-конференции в Вашингтоне, передает CNN.

По словам американского лидера, эти события «абсолютно ослабили» Путина, ведь он «проигрывает войну у себя дома».

 «На сегодняшний день это был его самый категоричный комментарий о том, как мятеж главы группы Вагнера Евгения Пригожина повлиял на авторитет российского лидера. Байден и его команда осторожно комментировали события, опасаясь предоставить Путину предлог для заявлений о западном заговоре с целью его свержения», – пояснили журналисты сдержанность Белого дома.

Ранее мы писали, что Москва готовилась к осаде – был введен режим контртеррористической операции.

Вагнеровцы решительно направлялись в Москву, поэтому там перекрывали дороги и выводили военную технику.

Однако Пригожин передумал и «дал заднюю» после переговоров с Лукашенко.

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