Путин стал слабее, он проигрывает войну дома, — Байден о бунте Пригожина

По словам Джо Байдена, бунт Пригожина нанес большой удар по авторитету Путина.

Президент США Джо Байден заявил, что вооруженный бунт главаря ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина нанес большой удар по авторитету российского диктатора Путина. Об этом Байден заявил во время пресс-конференции в Вашингтоне, передает CNN.

По словам американского лидера, эти события «абсолютно ослабили» Путина, ведь он «проигрывает войну у себя дома».

«На сегодняшний день это был его самый категоричный комментарий о том, как мятеж главы группы Вагнера Евгения Пригожина повлиял на авторитет российского лидера. Байден и его команда осторожно комментировали события, опасаясь предоставить Путину предлог для заявлений о западном заговоре с целью его свержения», – пояснили журналисты сдержанность Белого дома.

Ранее мы писали, что Москва готовилась к осаде – был введен режим контртеррористической операции.

Вагнеровцы решительно направлялись в Москву, поэтому там перекрывали дороги и выводили военную технику.

Однако Пригожин передумал и «дал заднюю» после переговоров с Лукашенко.

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