В рф арестовали генерала Суровикина — СМИ

СМИ также сообщают о задержании заместителя Суровикина генерал-полковника Юдина.

В рф генерала Сергея Суровикина отправили в СИЗО «Лефортово». Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на российских «военкоров»-пропагандистов.

«Сообщают: Вчера заместителя командующего объединенной группировки войск (сил) генерала армии Сергея Суровикина «забрали» в Лефортово.

UPD Его забрали еще 25.06.2023», - сказано в сообщении.

Также сообщают и о задержании заместителя Суровикина генерал-полковника Юдина.

На данный момент официального подтверждения данной информации нет.

Ранее издание The New York Times сообщало, что российский генерал Сергей Суровикин, которого в рф назначали посредником между Минобороны и «Вагнером», знал о планах главаря наемников Евгения Пригожина совершить мятеж в рф.

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