Кількість загиблих від ракетного удару в Краматорську зросла до 12 осіб

Аварійно-рятувальні роботи завершено.

Фото: ДСНС

У Краматорську завершили проведення аварійно-рятувальних робіт на місці ракетного удару по кафе у центрі міста. Цієї ночі було виявлено тіло ще одного загиблого, повідомляє ДСНС.

Таким чином, кількість жертв збільшилася до 12 осіб, у тому числі 3 дитини. Постраждало 60 (у тому числі дитина) та врятовано 11 людей, з них 7 - підрозділом ДСНС.

Згідно з заявою МВС цього ранку, кількість травмованих внаслідок двох обстрілів - по Краматорську та селу Біленьке - склала 65 осіб.

"Близько 4:00 рятувальники деблокували ще одне тіло. Тож кількість загиблих наразі зросла до 12 осіб. Всі ідентифіковані", - уточнили у відомстві.

Нагадаємо, що окупанти вдарили ракетами по закладу харчування у центрі Краматорська, де були люди.

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