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  1. У світі

Берегова охорона США виявила ймовірні рештки загиблих членів екіпажу батискафа «Титан»

08:22, 29 червня 2023
Медичні працівники США проведуть аналіз рештків.
Берегова охорона США виявила ймовірні рештки загиблих членів екіпажу батискафа «Титан»
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Береговій охороні США вдалося виявити та підняти з дна Атлантичного океану уламки батискафу "Титан" та ймовірні останки загиблих. Про це повідомляє пресслужба Берегової охорони.

"Берегова охорона США підняла уламки та речові докази з морського дна з місця глибоководного апарату "Титан". Медичні працівники США проведуть аналіз того, що, ймовірно, є людськими останками, піднятими з місця краху", - йдеться у повідомленні.

За словами представника берегової охорони, розслідування аварії "Титану" триває. Його веде команда слідчих із кількох країн.

"Має бути зроблено значний обсяг роботи, щоб зрозуміти фактори, які призвели до катастрофічного краху "Титану", - заявив начальник відомства капітан Джейсон Нойбауер.

Як раніше повідомлялося, п'ятеро людей на борту підводного човна "Титан", який робив занурення біля уламків легендарного корабля "Титанік", вважаються мертвими.

Опублікували фото та відео, на яких видно кілька уламків батискафу. Їх вивантажували із судна Horizon Arctic на пірсі Канадської берегової охорони у Сент-Джонсі на Ньюфаундленді.

Також ми писали, як виглядав батискаф "Титан", у якому загинули 5 людей.

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