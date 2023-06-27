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  1. В мире

США не видят признаков того, что рф готова подорвать ЗАЭС или применить ядерное оружие

09:16, 27 июня 2023
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что за радиоактивной активностью рядом с ЗАЭС следят специалисты.
США не видят признаков того, что рф готова подорвать ЗАЭС или применить ядерное оружие
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США внимательно следят за захваченной российскими оккупантами Запорожской АЭС и за ядерным оружием рф. Пока никаких признаков ядерного удара нет. Об этом во время брифинга сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

«У нас есть возможность отслеживать радиоактивную активность рядом со станцией, и мы просто не видели никаких признаков того, что эта угроза неизбежна, но мы очень, очень внимательно следим за ней», - сказал он о Запорожской АЭС.

Отвечая на вопрос о планах применить ядерное оружие против Украины, Кирби сказал, что россия является ядерной державой, и США следят, насколько это возможно, за ее ядерным потенциалом.

«И мы не увидели никаких признаков, помимо шумной риторики, мы не увидели никаких признаков того, что есть какое-либо намерение применить ядерное оружие на территории Украины», - сказал он.

Кирби заверил, что США не видели ничего такого, что заставило бы изменить «нашу собственную стратегическую позицию сдерживания».

Ранее мы писали, что назвали возможные последствия теракта на ЗАЭС.

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