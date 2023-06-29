Силовики і ЗСУ перевірятимуть військкомів на доброчесність, — Міноборони

У створену робочу группу увійдуть силовики ДБР, сбу, поліцейські, співробітники НАЗК та військові ЗСУ.

Правоохоронці, силовики, НАЗК та ЗСУ перевірятимуть керівників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на доброчесність та ефективність. Про це повідомив перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк під час інтерв'ю у марафоні "Єдині новини".

«Отримав завдання від президента щодо створення робочої групи. Це важливе питання сьогодення, адже в інфопросторі дуже багато негативу про діяльність територіальних центрів комплектування. Тому робоча група створена. Вона включає силовий блок — це НАЗК, ДБР, СБУ, Національну поліцію, які будуть перевіряти свої питання — від моніторингу способу життя керівництва ТЦК до порушення чинного законодавства», — сказав він.

Нині вже створена група від ЗСУ, яка буде аналізувати виконання завдань, приймати відповідну інформацію від людей, аналізувати її.

Водночас він зазначив, що «якусь дуже глобальну перевірку» вони, ймовірно, зробити не зможуть, але висловив сподівання, що зможуть визначити, «наскільки той чи інший керівник відповідає вимогам, які є до нього».

За словами Павлюка, правоохоронці визначатимуть, наскільки декларації військкомів відповідають реальному способу їх життя, а представники ЗСУ — як працює цей комісаріат, як виконує задачі і які є скарги на його роботу.

Після аналізу всієї інформації напрацюють пропозиції керівництву держави щодо подальших кроків для поліпшення роботи центрів комплектування.

Нагадаємо, що одеський військком Євген Борисов усунений від виконання обов'язків. Раніше журналісти з'ясували, що родина начальника одеського військкомату Євгена Борисова володіє нерухомістю та автомобілями в Іспанії на мільйони доларів. Інформація набула широкого розголосу. ДБР порушило провадження за фактом зловживання службовим становищем.

Володимир Зеленський 23 червня повідомив, що він терміново доручив командувачу ЗСУ Валерію Залужному звільнити Борисова з посади начальника місцевого територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

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