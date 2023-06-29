Корпоративні спори і банкрутство: огляд судової практики КГС ВС

Опубліковано огляд актуальної судової практики КГС ВС за квітень 2023 року.

Верховний Суд оприлюднив огляд актуальної судової практики Касаційного господарського суду у складі ВС за квітень 2023 року, де висвітлено низку правових позицій в окремих категоріях спорів, що належать до господарської юрисдикції.

Зокрема, у постановах колегій суддів КГС ВС містяться правові висновки про:

незворотність дії в часі Закону України «Про захист інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності під час дії воєнного стану, введеного у зв’язку із збройною агресією рф проти України»;

наслідки зазначення у згоді на укладення одним із подружжя договору щодо розпорядження часткою у статутному капіталі ТОВ, яка є спільним майном подружжя, статусу фізичної особи як учасника ТОВ і незазначення її статусу як іншого з подружжя;

підстави виникнення переддоговірного спору;

відсутність у суду повноважень на власний розсуд визначати відповідача у справі.

У постановах судової палати для розгляду справ про банкрутство КГС ВС сформульовано правові висновки стосовно:

наслідків одночасного звернення ініціюючих кредиторів до різних господарських судів із заявами про відкриття провадження у справі про банкрутство до того самого боржника;

судового контролю у виконавчих провадженнях за рішеннями щодо боржника.

У постанові об’єднаної палати КГС ВС зроблено висновок про відшкодування за рахунок позивача сплаченого відповідачем судового збору в разі відмови позивача від позову й закриття провадження у справі на підставі п. 4 ч. 1 ст. 231 ГПК України та відступлено від висновку, викладеного в раніше ухваленій постанові КГС ВС.

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