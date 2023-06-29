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У Пенсійному фонді пояснили, як отримати допомогу на поховання працівника у 2023 році

23:23, 29 червня 2023
Допомогу на поховання призначають на підставі оригіналу витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть.
У Пенсійному фонді пояснили, як отримати допомогу на поховання працівника у 2023 році
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Пенсійний фонд у листі від 13.06.2023 р. № 800-030401-8/32247 вказав, що наразі існує технічна можливість для страхувальників подавати заяви-розрахунки для отримання фінансування, у тому числі допомоги на поховання застрахованої особи або члена сім'ї застрахованої особи, через вебпортал електронних послуг ПФУ.

Для того, щоб отримати допомогу на поховання, страхувальнику необхідно створити заяву-розрахунок у своєму особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг ПФУ.

У цій заяві-розрахунку необхідно вказати суму допомоги на поховання (Тип заяви-розрахунку: "Паперові документи", тип додатка: "Додаток 3"). Альтернативно, заяву-розрахунок можна подати у паперовій формі до сервісного центру ПФУ. При цьому необхідно забезпечити, щоб заява та всі необхідні документи були подані отримувачем допомоги у строк, встановлений статтею 24 Закону України від 23.09.99 р. № 1105-XIV (далі - Закон № 1105).

А у листі Пенсійного фонду від 14.06.2023 р. № 2800-030401-8/32608 розглядається питання правомірності надання допомоги на поховання за місцем роботи за сумісництвом. 

Фахівці ПФУ у листі зауважили, що ч. 1 ст. 22 Закону № 1105 не врегульовано питання призначення та здійснення надання допомоги на поховання, така допомога призначається та надається будь-яким страхувальником, з яким застрахована особа на момент настання страхового випадку: перебувала в трудових відносинах; виконувала роботи або надавала послуги на підставі цивільно-правового договору.

При цьому Пенсійний фонд нагадує, що допомогу на поховання призначають на підставі оригіналу витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть. 

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