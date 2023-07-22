Пенсійний фонд України розповідає, що особам, які здійснили поховання пенсіонера, виплачується допомога на поховання.

Розмір допомоги на поховання залежить від закону, відповідно до якого було призначено пенсію померлому.

Якщо пенсіонер одержував пенсію, призначену згідно з Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», то допомога виплачується у розмірі тримісячної пенсії, але не менше п’ятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (13420 грн).

Для тих, кому пенсію було призначено відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (або інших законів), розмір допомоги – дві пенсії, що отримував пенсіонер на момент смерті.

Строк звернення за отриманням допомоги на поховання пенсіонера не обмежено в часі.

Раніше ми писали, як отримати допомогу на поховання працівника у 2023 році.

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