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Резников обьяснил, какие структурные изменения в Минобороны осуществляются для предотвращения коррупции

20:38, 22 июля 2023
Происходит распределения функций и полномочий среди подразделений оборонного ведомства.
Резников обьяснил, какие структурные изменения в Минобороны осуществляются для предотвращения коррупции
Источник фото: mil.gov.ua
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В Министерстве обороны Украины осуществляются структурные изменения для предотвращения коррупционных рисков. Это происходит за счет распределения функций и полномочий среди подразделений оборонного ведомства. Об этом рассказал Министр обороны Украины Алексей Резников.

«Пока мы на пути к переводу функции закупок от департаментов Минобороны в сервисные агентства. Первые должны заниматься планированием, стандартизацией, контролем качества, взаимодействием с Вооруженными Силами Украины, а коммерческие вопросы должны быть переданы соответствующим агентствам. Уже создано агентство, которое занимается непосредственно оборонительными закупками. На стадии запуска агентство, отвечающее за ресурсное обеспечение, то есть тыловое. Мы сегодня отрабатываем все необходимые правовые акты», – сообщил Алексей Резников.

Другое направление, по мнению Министра, – цифровая трансформация. В первую очередь, речь идет о программах обеспечения логистики.

«Это позволит поднять все на уровень абсолютной прозрачности, контроля, ответственности и минимизировать любую коррупционную способность», - подчеркнул Министр.

Третье направление, отметил Алексей Резников, – это усиление антикоррупционной инфраструктуры. В частности, статус профильного подразделения Минобороны повышен из управления в Департамент, совершенствуется работа территориальных подразделений.

«В этом процессе мы активно сотрудничаем с НАПК. У нас общие цели и общие ценности. Создание в НАПК Управления по формированию политики добродетели в сфере безопасности и обороны мы воспринимаем как очень положительный шаг», - подчеркнул глава оборонного ведомства.

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