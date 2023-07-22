Француз путешествовал на каяке и случайно заплыл в порт на Одещине

Визит в Украину стал сюрпризом не только для пограничников, но и для самого туриста, отметили в ГПСУ.

Француз-путешественник сбился с маршрута и незаконно пересек украинскую границу. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

«Гражданин Франции, потеряв ориентир, заплыл в акваторию порта «Рени» во время своего 51-дневного путешествия. Пограничники составили на иностранца документы об админпроизводстве», - говорится в сообщении Госпогранслужбы.

Позже в порядке реадмиссии иностранца переправят румынской стороне.

«Визит в Украину стал сюрпризом не только для пограничников, но и для самого туриста!», - отметили в ГПСУ.

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