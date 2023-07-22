Француз подорожував на каяку і випадково заплив у порт на Одещині

Візит до України став сюрпризом не лише для прикордонників, а й для самого туриста, зазначили у ДПСУ.

Француз-мандрівник збився з маршруту та незаконно перетнув український кордон. Про це розповіли у Державній прикордонній службі України.

«Громадянин Франції, втративши орієнтир, заплив у акваторію порту «Рені» під час своєї 51-денної подорожі. Прикордонники склали на іноземця документи про адмінпровадження», - сказано у повідомленні Держприкордонслужби.

Пізніше в порядку реадмісії іноземця переправлять румунській стороні.

«Візит до України став сюрпризом не лише для прикордонників, а й для самого туриста!», - зазначили у ДПСУ.

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